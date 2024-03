Incendio in un supermercato a Piandiscò: intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montevarchi è intervenuto prontamente in Via Roma a Piandiscò, per fronteggiare un incendio che ha colpito un’attività commerciale della zona.

Le fiamme hanno interessato alcuni arredi all’interno di un supermercato, generando danni diffusi a causa del fumo e del calore che hanno compromesso l’integrità strutturale dell’edificio.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, l’attività commerciale era chiusa al pubblico, e non risultano persone coinvolte nell’incendio.

Tuttavia, l’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere rapidamente l’emergenza.

Gli addetti hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza gli ambienti colpiti dall’incendio, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza dell’area circostante.

Al momento, le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni materiali.