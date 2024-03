Giardini Porcinai: un progetto di riqualificazione che unisce storia, bellezza e funzionalità

Il Comune di Arezzo, in collaborazione con la Soprintendenza, ha presentato oggi il progetto di riqualificazione dei Giardini Porcinai di viale Michelangelo.

Questo progetto, sviluppato dopo un’attenta analisi del contesto storico e architettonico dell’area, mira a valorizzare l’ambiente urbano e storico attraverso il recupero dell’architettura originale e l’introduzione di nuove opportunità e servizi per la comunità.

L’assessore Alessandro Casi ha dichiarato che il progetto, elaborato in collaborazione con Anna Porcinai Mazzi, figlia dell’architetto paesaggista Pietro Porcinai, si propone di aderire il più possibile al disegno originale dei giardini.

Le modifiche apportate sono di lieve entità e riguardano principalmente l’utilizzo dei materiali per le pavimentazioni e il design delle aiuole, mantenendo intatto il fascino e la coerenza dell’opera originale.

La riqualificazione non si limita al restauro estetico, ma include anche interventi per migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la funzionalità degli spazi.

Ciò include l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione e di videosorveglianza, la regolarizzazione delle pendenze per facilitare l’accesso e la sostituzione dei materiali della pavimentazione esistente.

Secondo l’assessore Francesca Lucherini, questo progetto fa parte di un più ampio programma di interventi finalizzati a migliorare la socialità e la sicurezza della città, oltre a valorizzare il suo patrimonio architettonico e urbanistico.

L’assessore Simone Chierici ha sottolineato l’importanza di iniziative come la riapertura del punto informazioni turistiche e l’istituzione di una fermata del minibus turistico, che contribuiranno a garantire una maggiore sicurezza nella zona.

Il consigliere Francesco Palazzini ha evidenziato l’importanza del sistema di videosorveglianza nell’aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, sottolineando l’obiettivo di trasformare Arezzo in una “smart city”.

L’incontro ha anche offerto l’opportunità di presentare i risultati di un questionario rivolto ai commercianti della zona, il quale ha evidenziato varie problematiche e proposte per migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area.

Tra i suggerimenti emersi ci sono la richiesta di maggiore illuminazione, presenza di forze dell’ordine e promozione di attività culturali e ricreative inclusive.

In conclusione, il vicesindaco Lucia Tanti ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nel processo di riqualificazione e ha espresso la determinazione dell’Amministrazione a lavorare per consolidare la sicurezza sociale nella zona, basandosi sui feedback e sulle indicazioni ricevute durante il processo di consultazione.