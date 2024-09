Weekend intenso per i giovani amaranto, impegnati in diverse competizioni e amichevoli

Report del weekend del settore giovanile amaranto: 14-15 settembre 2024

Torneo Rever Iconic

Sabato 14 settembre si è svolta la preview del Torneo Rever Iconic, che ha visto coinvolte numerose squadre delle categorie 2015 Professionisti e 2014 Dilettanti. Dopo una fase preliminare, il torneo si è suddiviso in quattro gironi:

Girone Oro: Affrico, OlmoPonte Santa Firmina, Chiusi.

Affrico, OlmoPonte Santa Firmina, Chiusi. Girone Argento: Pontedera, Figline, Arezzo.

Pontedera, Figline, Arezzo. Girone Bronzo: Cortona C., Foligno C4, Accademia Arezzo.

Cortona C., Foligno C4, Accademia Arezzo. Girone Future: Fontanelle, Tavernelle, Castel del Piano.

I primi classificati dei quattro gironi sono stati: Affrico, Pontedera, Cortona C. e Fontanelle.

L’evento ha rappresentato una grande occasione di divertimento e aggregazione, con una giornata all’insegna dello sport giovanile.

Primavera amaranto: Amichevole a Rimini

Sempre sabato 14 settembre, la Primavera amaranto ha disputato un’amichevole contro il Rimini. L’Arezzo è partito fortissimo, segnando la prima rete dopo soli 28 secondi, grazie a un lancio per Concetti, che ha superato il portiere avversario. Concetti ha raddoppiato pochi minuti dopo, deviando un cross dal fondo.

La partita, però, è diventata subito più equilibrata. Il Rimini ha accorciato le distanze all’ultimo minuto del primo tempo e nella ripresa ha pareggiato con un tiro deviato, prima di segnare il gol decisivo su rigore all’84’. La gara si è conclusa con una vittoria del Rimini per 3-2, ma l’Arezzo ha mostrato buoni spunti, nonostante la sconfitta.

Under 15 | Arezzo vs Gubbio

Domenica 15 settembre, presso il Centro Sportivo “Le Caselle”, è iniziato il campionato per le categorie U15 e U17. La prima giornata del campionato nazionale Under 15 si è conclusa con una sconfitta per l’Arezzo, che ha perso 3-1 contro il Gubbio.

La partita è iniziata male per i ragazzi di mister Rubetti, subendo un gol su calcio d’angolo al 2° minuto. L’Arezzo ha reagito con determinazione, trovando il pareggio grazie a un bel tiro da fuori area di Peruzzi. Tuttavia, nel secondo tempo, il Gubbio ha segnato il 2-1 su una ribattuta e ha chiuso la partita con il terzo gol a un minuto dalla fine. Nonostante la sconfitta, l’Arezzo ha mostrato buone trame di gioco, ma ha pagato l’inesperienza nella categoria.

Under 17 | Arezzo vs Gubbio

Anche per gli Allievi U17, la prima di campionato si è conclusa con una sconfitta contro il Gubbio, che ha vinto 3-0. Dopo un inizio favorevole agli ospiti, con il vantaggio arrivato su calcio d’angolo al 3º minuto, l’Arezzo ha provato a reagire ma senza successo.

Nella ripresa, la pressione amaranto è risultata inefficace, permettendo al Gubbio di segnare il 2-0 con un tiro dalla distanza e di chiudere la gara con un rigore all’85’. Il risultato finale ha evidenziato la maggiore esperienza e concretezza degli ospiti, mentre l’Arezzo dovrà lavorare per migliorare nelle prossime partite.