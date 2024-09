Tre squadre del Tennis Giotto alle finali dei Campionati Italiani

Tre squadre giovanili del Tennis Giotto si sono distinte tra le migliori d’Italia e si preparano a competere per il titolo nazionale nelle finali dei campionati nazionali. Le formazioni Under16 maschile, Under14 femminile e Under14 maschile hanno conquistato il successo nelle fasi interregionali di macroarea, guadagnandosi un posto tra le otto migliori squadre italiane che, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, si contenderanno lo scudetto. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per il Tennis Giotto, che per la prima volta vedrà ben tre squadre partecipare alle finali nazionali, a testimonianza della crescita e della qualità del movimento tennistico del circolo.

Le fasi interregionali sono state una sfida impegnativa, ma i giovani atleti del Tennis Giotto hanno dimostrato grande talento e determinazione, riuscendo a superare le formazioni più forti dei campionati regionali e mantenendo vivo il sogno tricolore.

La squadra femminile Under14 ha regalato forti emozioni: ha battuto in semifinale il Tennis Team Fano con un netto 2-0 grazie alle vittorie nei singolari di Gaia Donati e Bianca Vannelli, conquistando poi la vittoria nella finalissima contro il Ct Firenze. Nonostante la sconfitta iniziale di Vannelli, Donati ha riportato la situazione in parità, e le due atlete hanno poi vinto il doppio di spareggio, assicurandosi la qualificazione per le finali nazionali. La squadra era guidata dal maestro Giacomo Grazi e completata da Aurora Lusini, Valentina Maggini e Carlotta Melani.

Anche l’Under14 maschile ha celebrato un grande successo, imponendosi con un doppio 2-0 sia nella semifinale contro il Tennis Country di Castenaso, sia nella finale contro il Tennis Training Foligno, con le vittorie di Pietro Bramanti e Zeno Roveri nei singolari. Il Tennis Giotto parteciperà alle finali nazionali ospitate dal Ct Spezia, con l’aggiunta di Brando Andreani alla squadra allenata dal maestro Giovanni Ciacci.

Infine, l’Under16 maschile ha chiuso un percorso impeccabile, giocando le fasi interregionali sui campi di casa di via Divisione Garibaldi e battendo il Ct Camerata Picena e lo Junior Club Next Gen con due 2-0, grazie alle prestazioni di Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia. La squadra, sotto la guida del maestro Alessandro Caneschi, comprende anche Gianmarco Cartocci, ed è pronta ad affrontare le finali nazionali ospitate dal Galimberti Tennis Team di Cattolica.

«Siamo estremamente orgogliosi – ha dichiarato il presidente Luca Benvenuti – di aver raggiunto un risultato senza precedenti nella storia del Tennis Giotto, con tre squadre tra le migliori otto d’Italia nelle rispettive categorie. Questo traguardo eccezionale è frutto di un lavoro costante, di dedizione e della passione dei nostri atleti, che hanno dimostrato grande spirito di squadra e determinazione. Un ringraziamento speciale va anche ai maestri, per il loro impegno e la loro guida. Ora ci aspetta la sfida finale, e affronteremo le ultime gare con la stessa energia e determinazione che ci hanno portato fin qui».