AgrieTour 2024: la fiera dell’agriturismo ad Arezzo esplora il futuro con intelligenza artificiale e innovazione tecnologica

L’edizione 2024 di AgrieTour, Salone nazionale dell’agriturismo, si terrà dal 25 al 27 ottobre ad Arezzo Fiere, e punterà su innovazione e tecnologia.

A un mese dall’evento sono già oltre 1.250 le strutture ricettive di campagna iscritte alle diverse attività di AgrieTour e sono previste oltre 3.000 aziende del settore; sono raddoppiati i numeri del Workshop B2B.

Sono previsti oltre 200 Seller con allargamento a fornitori di servizi e di esperienze. Significativo anche che quasi il 50% delle aziende provengano dalla Toscana.

L’evento, ormai punto di riferimento per il settore, vedrà la partecipazione di oltre 100 tour operator provenienti da 27 Paesi e più di 3.000 aziende del comparto agrituristico.

Il focus sarà sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in agricoltura e turismo, con spazi dedicati ad AgriTech e Digital Travel, per esplorare come queste tecnologie stiano trasformando la gestione delle strutture e l’esperienza dei viaggiatori.

La Toscana, con 6.000 strutture agrituristiche, si conferma leader del settore in Italia.