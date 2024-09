Colpo di genio (o di fucile?): cacciatore “spegne” un intero paese con una sola fucilata!

A Pozzo della Chiana, un cacciatore ha deciso di “abbattere” non solo la selvaggina, ma anche la linea elettrica. Colpita in pieno, ha lasciato tutto il paese al buio. E-Distribuzione interviene con un gruppo elettrogeno, mentre per il tiratore scelto si prospetta una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Forse puntava a un blackout da record?