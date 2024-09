Scuola e alimentazione: l’importanza di mangiare sano

Il pasto scolastico è un’occasione fondamentale per l’educazione alimentare. L’Asl Toscana sud est, attraverso il suo lavoro nella ristorazione scolastica, mira a garantire la sicurezza degli alimenti e l’adeguatezza nutrizionale.

Negli ultimi 25 anni, il tasso di sovrappeso e obesità infantile in Italia è triplicato.

In Toscana, il 7% dei bambini è obeso e il 17% in sovrappeso, sottolinea Nicola Vigiani dell’Asl. Per contrastare questi problemi, è essenziale insegnare ai bambini le basi di un’alimentazione equilibrata già dalla scuola dell’infanzia.

L’Asl collabora per verificare la sicurezza igienico-sanitaria e la qualità nutrizionale dei pasti, contribuendo a prevenire patologie future.

Anche la prima colazione e uno spuntino sano a scuola sono cruciali per mantenere energia e concentrazione, evitando bibite zuccherate e privilegiando acqua, frutta o yogurt.