Gestire la vita

C’e’ una molecola nel sangue che ci indica la nostra senescenza, cioè come stiano invecchiando.

Non si invecchia tutti nello stesso modo.

Il processo di senescenza e’ soggettivo e personale.

La molecola si chiama omocisteina.

Può essere indagata con un semplice esame del sangue.

Se il suo valore e’ superiore a 12 micromoli / litro occorre valutare la qualità molecolare della nostra alimentazione perché e’ sbagliata.

Vuol dire avere carenza di vitamina B12, acido folico, vitamina B6.

Avere alto il valore di omocisteina causa un processo di senescenza, esprime una compromissione del nostro DNA cellulare, causa patologia vascolare, ma anche danneggia il cervello predisponendo alla demenza.

Lo so.

Sono affermazioni pesanti ma la scienza ci dice di tenere sotto controllo valori elevati di omocisteina.

Tutti concentrati sul colesterolo non conosciamo l’omocisteina.

Per riportare e mantenere il suo valore nei sani limiti non occorrono farmaci ma una sana alimentazione ricca di vitamina B12, acido folico e B6.

Alimenti con vitamina B12: pesce, uova, carne bianca, carne rossa, formaggi, latte, alghe, lievito di birra,noci macadamia.

Alimenti con acido folico tutti gli alimenti a foglia verde, crudi perché la cottura distrugge l’acido folico.

Verdura cruda in ogni pasto. Folico da foglia.

Alimenti ricchi di vitamina B6 carne bianca soprattutto e nel pesce, negli spinaci, nelle patate e nei legumi. Anche nella frutta, esclusi gli agrumi.

Si può eseguire la ricerca nel sangue dei valori di vitamina B12 e acido folico.

Ritengo che la non divulgazione della conoscenza degli effetti di valori elevati della omocisteina possa essere causata dal non uso di farmaci per il suo controllo.

Occorre avere una sana e consapevole alimentazione giornaliera.

La salute sta nel piatto.

La conoscenza genera la consapevolezza che la malattia può essere espressione di non attenzione verso il proprio corpo.

Conoscere per cambiare stile di vita e di alimentazione.

Buona giornata in salute.