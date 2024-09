Milano chiama Arezzo: la moda protagonista alla “Fashion Week” 2024

La “Milano Fashion Week” si tiene due volte all’anno per le collezioni donna (febbraio/marzo e settembre) e altre due volte per le collezioni uomo (gennaio e giugno). Milano, insieme a New York, Londra e Parigi, è una delle principali capitali della moda, attirando designer, buyer e appassionati da tutto il mondo per presentare e scoprire le tendenze del momento.

La “Milano Fashion Week” di settembre 2024 si terrà dal 17 al 23 settembre, e rappresenta uno degli eventi più attesi nel mondo della moda. Durante questa settimana, saranno presentate le collezioni primavera/estate 2025 con 57 sfilate fisiche e 8 presentazioni digitali, offrendo un programma variegato che coinvolge designer affermati e talenti emergenti. Le sfilate si terranno principalmente nelle aree più iconiche di Milano, come via Montenapoleone, Piazza Duomo e la Triennale.

Per chi può’ recarsi o è in città e vuole partecipare, l’hub principale sarà il “Palazzo Giureconsulti”, a pochi passi dal Duomo, dove si potranno seguire alcune sfilate in “streaming” e scoprire nuovi talenti. Eventi collaterali si svolgeranno in diverse sedi della città, animando anche la nightlife con mostre, party ed eventi esclusivi. Gli orari delle sfilate si estendono dall’inizio della mattinata fino a tarda sera, offrendo numerose occasioni per immergersi completamente nell’atmosfera vibrante della moda milanese .

Tra tutti i marchi presenti alla “Milano Fashion Week”, ho deciso di dedicare particolare attenzione a Fiorucci, un brand che ho seguito con affetto fin da ragazzina, e che ha segnato profondamente il mondo della moda. Fondato nel 1967 da Elio Fiorucci, questo marchio ha rivoluzionato l’estetica “pop”nel fashion, combinando colori vivaci e motivi irriverenti con un’influenza culturale che ha attraversato decenni. Fiorucci torna a Milano sotto la guida della nuova direttrice creativa, Francesca Murri, con una sfilata speciale e una mostra presso la Triennale di Milano. Questo doppio evento celebra la rinascita di un’icona, mantenendo intatto lo spirito giocoso e ribelle che ha reso Fiorucci famoso nel mondo”.

S.S.C.