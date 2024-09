Arezzo guarda al cinema: il “Lucca Film Festival” porta grandi ospiti internazionali

Dal 21 al 29 settembre 2024, Lucca sarà il centro del “cinema internazionale” con il “Lucca Film Festival” , una rassegna che celebra il cinema d’autore con ospiti di fama mondiale e una serie di proiezioni in anteprima. Quest’anno il festival vedrà la partecipazione di celebri nomi del cinema, tra cui:

•Paul Schrader, regista e sceneggiatore americano noto per capolavori come “Taxi Driver” e “American Gigolo’ “. Schrader terrà una masterclass il 26 settembre presso il Cinema Astra, e il giorno seguente riceverà il Premio alla Carriera .

•Ethan Hawke, attore e regista, presenterà il suo nuovo film Wildcat, in cui dirige sua figlia Maya. Hawke sarà a Lucca il 26 settembre per una masterclass e per consegnare il premio alla carriera a Schrader .

Oltre agli ospiti, il festival proporrà oltre 50 opere in anteprima italiana, tra cui 12 lungometraggi e 12 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, in concorso per il Premio del Festival, con una giuria composta da attori e registi di spicco. Le proiezioni si terranno principalmente al Cinema Astra e all’Auditorium Banca del Monte, due delle principali location del festival .

Modalità di accesso:

Gli eventi principali sono gratuiti, ma per garantire l’ingresso è necessario prenotare via email almeno due ore prima di ogni proiezione o masterclass, in quanto i posti sono limitati .

Con questo evento, il “Lucca Film Festival” si conferma una delle rassegne cinematografiche più importanti d’Italia, e un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema di Arezzo e dintorni.

S.S.C.

