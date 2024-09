Avventure all’Esselunga: quando il camionista diventa giardiniere per una notte

Quella che sembrava una tranquilla serata di routine per un coraggioso autotrasportatore del Nord Italia si è presto trasformata in un’epica avventura, degna delle migliori saghe di autotrasporto. Protagonista della vicenda? Un tir, un’aiuola e un po’ di fango, il mix perfetto per il più classico degli episodi di “autisti della domenica”.

Tutto ha avuto inizio quando il nostro eroe, a bordo del suo mezzo carico di preziose derrate alimentari pronte a sfamare gli affamati clienti dell’Esselunga di Arezzo, ha deciso di osare l’impossibile: superare il confine sacro dell’asfalto per avventurarsi in una selvaggia aiuola. Per chi non lo sapesse, un’aiuola non è solo un pezzo di verde urbano, ma un temibile campo di battaglia che può trasformare il più potente dei camion in un giocattolo arrugginito.

L’ignaro autotrasportatore, che probabilmente aveva sottovalutato le recenti piogge, ha pensato che attraversare il prato sarebbe stato un’idea geniale per risparmiare tempo e benzina. Peccato che la natura avesse altri piani. Il tir è finito inghiottito dal fango come un paladino intrappolato nelle sabbie mobili: in men che non si dica, le ruote hanno smesso di girare e il camion si è trasformato in una scultura moderna a cielo aperto, con vista sul supermercato.

Il grande sforzo di liberazione: tra pompieri e la polizia municipale

La notte è lunga e, come nelle migliori favole, sono intervenuti i vigili del fuoco, i moderni cavalieri dell’asfalto, con la loro armatura (rossa) e i loro potenti mezzi. Purtroppo, non è bastato un semplice tocco di bacchetta magica per liberare il veicolo impantanato. Nonostante gli sforzi, il tir è rimasto saldo come Excalibur nella roccia.

Ma non è finita qui! Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, pronti a verificare che la viabilità fosse libera. Eh sì, perché non c’è nulla di più avventuroso che svegliarsi di prima mattina, dirigersi al supermercato per comprare del latte, e trovarsi davanti a un camion che sembra un monumento in onore di tutti i guidatori “creativi” del mondo.

Un’aiuola che fa concorrenza alla Savana

Perché limitarsi a un parcheggio quando puoi tentare l’impresa epica di sfidare le leggi della gravità e della fisica, cercando di domare l’elemento più ostico: l’erba umida? Sarebbe ingiusto non dare il giusto credito all’aiuola in questione, che da semplice area verde decorativa è improvvisamente diventata protagonista di una scena che neanche Spielberg avrebbe potuto immaginare.

Morale della storia?

Cari autisti della domenica – e anche dei giorni feriali – la prossima volta che vi trovate davanti a un’aiuola, ricordatevi che non tutti i prati sono fatti per essere conquistati. Alcuni sono trappole per tir, fango e sogni infranti.

E soprattutto, la vera sfida non è scaricare il camion all’Esselunga di Arezzo, ma farlo senza lasciare la propria firma indelebile… nel prato!