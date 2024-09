Un camper in tour per dialogare con i residenti delle case popolari

L’iniziativa è inserita all’interno del festival “AC20 – Il futuro dell’abitare” promosso per i vent’anni di Arezzo Casa

Un camper in movimento nella provincia di Arezzo per incontrare i residenti delle case popolari. L’iniziativa è inserita all’interno del festival “AC20 – Il futuro dell’abitare”, promosso da Arezzo Casa Spa per festeggiare il ventesimo anniversario di attività.

Da sabato 21 a domenica 29 settembre, il festival proporrà occasioni di incontro, confronto e dibattito che coinvolgeranno cittadini, istituzioni e professionisti di diversi settori. Tra gli obiettivi principali dell’evento c’è la volontà di focalizzare l’attenzione sull’evoluzione dei bisogni abitativi, sulle criticità da affrontare per migliorare le condizioni abitative e sulle prospettive future dell’edilizia residenziale pubblica. L’iniziativa si propone di promuovere il dialogo e l’ascolto con gli utenti dei servizi abitativi.

Un “ufficio mobile” per ascoltare i cittadini

Arezzo Casa ha deciso di allestire il camper AC20, un vero e proprio “ufficio mobile” che per una settimana si sposterà tra città e vallate, facendo tappa direttamente presso le case popolari. Il personale dell’ente sarà a disposizione per incontrare gli abitanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ascoltare i loro bisogni, rilevare problematiche e condividere possibili soluzioni per migliorare la qualità della vita abitativa.

Le tappe del tour del camper

Lunedì 23 settembre – Valdichiana 09:30 – 11:30: Parco Petri, Cortona 12:30 – 14:00: Piazza Pertini, Foiano della Chiana 15:00 – 17:00: Via Gaci, Castiglion Fiorentino

Martedì 24 settembre – Casentino 09:30 – 11:00: Via Segheria/Piazza Avis, Bibbiena 12:00 – 13:00: Piazza del Mulino, Pratovecchio Stia 14:30 – 16:30: Piazza della Libertà, Poppi

Mercoledì 25 settembre – Valdarno 09:30 – 11:00: Via Podgora, Montevarchi 12:00 – 13:00: Via Nenni, Terranuova Bracciolini 14:00 – 15:30: Ponte alle Forche, San Giovanni Valdarno 16:30 – 17:30: Via XXV Aprile, Cavriglia

Giovedì 26 settembre – Valtiberina 10:00 – 12:00: Piazza Baldaccio, Anghiari 14:30 – 17:00: Via Beato Ranieri, Sansepolcro

Sabato 28 settembre – Arezzo 09:00 – 11:00: Via Tortaia 11:30 – 14:00: Via Benvenuti 15:00 – 17:00: Piazza Andromeda



Pausa del camper e convegno AC20

Il camper si fermerà solo venerdì 27 settembre, quando, dalle 09:00, alla Borsa Merci di Arezzo si terrà il convegno “AC20 – Il futuro dell’abitare”. All’evento parteciperanno esperti di fama nazionale e internazionale, che discuteranno le sfide attuali e future del social housing, analizzando il passato e offrendo una prospettiva su un diritto alla casa più equo e sostenibile.