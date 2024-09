Cardarelli e Sena convocate nelle Nazionali U17 e U19: un debutto azzurro da ricordare

La giovane promessa amaranto, Giorgia Cardarelli, ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale U17, regalando grandi emozioni. Dall’11 al 15 settembre si è svolta l’ottava edizione del Female Football Tournament, un importante torneo internazionale per le selezioni giovanili delle nazionali, che si è disputato tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia. L’Italia ha partecipato con grande entusiasmo e tra le convocate c’era un volto noto ad Arezzo: Giorgia Cardarelli.

Il 13 settembre, durante la partita Italia-Slovenia, Cardarelli ha fatto il suo ingresso in campo al 45’, segnando così il suo esordio ufficiale con la maglia azzurra della U17, dopo aver già indossato quella della Nazionale U16. Per la giovane calciatrice, è stata una partita intensa, giocata per 49 minuti, che ha sancito un nuovo traguardo nella sua carriera.

“Quando ho ricevuto la convocazione in U17, sono rimasta sorpresa e felicissima. È stata una fantastica opportunità di crescita sia calcistica che personale. Giocare in Nazionale è un’esperienza incredibile, un onore che non si può mai dare per scontato. Penso spesso ai sacrifici fatti in questi anni e sono davvero grata allo staff dell’Arezzo per il loro continuo supporto,” ha dichiarato Giorgia con entusiasmo.

A coronare questa splendida esperienza, l’Italia ha trionfato in finale contro la Macedonia del Nord, vincendo 3-0 e aggiudicandosi il torneo. Per Giorgia, è stato il primo trofeo internazionale, un successo che promette grandi cose per il suo futuro.

Un’altra giovane talentuosa di Arezzo, Carlotta Sena, è stata convocata per la Nazionale U19. Dall’8 al 12 settembre, ha partecipato a un raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, una sorta di prova generale in vista delle qualificazioni europee di novembre. “Quando ho ricevuto la chiamata della Nazionale, non riuscivo a crederci; è stata una grande gioia. Indossare i colori della Nazionale è un sogno che ho avuto sin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Se avrò l’opportunità di rappresentare il mio paese, farò del mio meglio, perché è un onore e una responsabilità,” ha raccontato la giovane attaccante.

Un passo importante per Carlotta, sempre più vicina al suo debutto con la maglia azzurra di categoria.