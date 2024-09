Lavoratori irregolari in condizioni precarie: sospesa attività imprenditoriale in Valdichiana

Tre lavoratori irregolari sono stati individuati durante un controllo congiunto degli ispettori del lavoro di Arezzo e della Asl in Valdichiana. I lavoratori, provenienti da paesi extraeuropei, erano privi di regolare permesso di soggiorno, condizione che rendeva impossibile il loro impiego legale. In seguito alle verifiche, è stato disposto il provvedimento immediato di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sul luogo del controllo, un cantiere edile, è stato scoperto un dormitorio, dove i lavoratori vivevano in condizioni precarie. Sono emerse inoltre diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: i dipendenti non avevano ricevuto la necessaria formazione e informazione, e non erano stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Al titolare dell’azienda sono state contestate violazioni legate all’impiego irregolare e comminate sanzioni amministrative per un totale di 20mila euro.