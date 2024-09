Grave incidente a Camucia: minore investita da un’auto, trasportata d’urgenza al Meyer

Incidente stradale in Valdichiana nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:40 in via XXV Luglio a Camucia di Cortona. Un’automobile, condotta da un uomo che avrebbe accusato un malore, ha investito una bambina di 9 anni, successivamente soccorsa dall’elisoccorso Pegaso, prima di finire fuori strada e urtare una colonnina del gas situata a bordo strada. L’impatto ha causato una fuga di metano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, per mettere in sicurezza l’area. Anche il personale sanitario della Asl Toscana Sud Est è intervenuto, insieme alla Misericordia di Cortona e a quella di Castiglion Fiorentino, per prestare soccorso ai feriti.

Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale della Fratta di Cortona in codice giallo, mentre la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Cortona.