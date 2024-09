Arezzo pulita e decorosa? La maggioranza boccia la proposta di una commissione speciale: l’accusa di Francesco Romizi

“Una città pulita e in ordine? Le lenti deformate del centrodestra”

“Quindi tutto bene. Arezzo è una città pulita e decorosa.

Così la vede la maggioranza e stavolta non è solo una sua impressione o una difesa d’ufficio.

Tale giudizio è stato espresso formalmente nel corso della seduta del Consiglio Comunale quando è stata bocciata la mia proposta di delibera consiliare con la quale proponevo una commissione speciale per affrontare i problemi del decoro, delle aree verdi e della manutenzione.

Una commissione che rispettava il principio di proporzionalità tra maggioranza e opposizione e dove quindi 6 componenti, su 10, sarebbero stati appannaggio del centrodestra.

Il voto ha dimostrato l’insensibilità sulle criticità diffuse che vivono quotidianamente i cittadini e che ogni giorno si traducono in lettere aperte sui media locali dove sono denunciati degrado e incuria.

Se questo è lo stato delle cose, ovvero che basta non occuparsi dei problemi pensando che sia la soluzione, resterebbe una sola cosa da fare: andarsene. Tanto che ci state a fare?”