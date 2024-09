Arezzo Wave torna a casa

L’11 e il 12 ottobre, Arezzo sarà di nuovo teatro di una straordinaria festa della musica, ospiterà la finale nazionale di ArezzoWave 2024. Un appuntamento che porterà in città le migliori realtà musicali italiane oltre a ospiti prestigiosi, nazionali e internazionali. L’evento, infatti, presenta artisti in collaborazione con il prestigioso MuseExpo di Burbank (USA), di Sat Bisla, direttore artistico del festival californiano e membro della giuria di ArezzoWave.

Circa trenta gli eventi in calendario (prossimamente i dettagli della manifestazione), mentre la finale di Arezzo Wave, in programma l’11 e 12 ottobre, vedrà confrontarsi ben dodici tra band e solisti emersi da una rosa di oltre 880 candidati durante le selezioni regionali svoltesi in primavera e estate. Ogni finalista presenterà una canzone originale e una cover rivisitata di un artista famoso.

Due le giurie: quella nazionale/internazionale e quella formata da “esperti” Under 21. Da assegnare il premio per il Miglior Artista e per la miglior cover rivisitata.

L’edizione 2024 di Arezzo Wave prenderà il via venerdì 11 ottobre dal Teatro Tenda (alle ore 11,00) con una performance d’eccezione: il flautista di fama internazionale Roberto Fabbriciani interpreterà i brani iconici di Jimi Hendrix, accompagnato alla chitarra da Alessandro “Finaz” Finazzo. Arezzo Wave rende anche omaggio al più grande chitarrista rock di sempre dedicandogli la copertina del Festival, opera di Luca Ralli. Tra il pubblico che sarà presente al Teatro Tenda, gli studenti dei Licei annessi al Convitto Nazionale di Arezzo a testimonianza dell’impegno di Arezzo Wave a dialogare con le nuove generazioni a ritmo di musica. Altro momento particolarmente attuale degli incontri di AW, sabato 12 ottobre, avrà come tema la creatività artistica e le problematiche e le applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Domenica 13 ottobre, il Festival si sposta a Milano presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Popolare Network (via Ollearo, 5). A 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, sei dei finalisti del contest di Arezzo Wave “Anime Salve” interpreteranno gli indimenticabili brani del cantautore ligure. La serata sarà trasmessa in radiodiffusione a livello nazionale, presente tra gli invitati Dori Ghezzi per la Fondazione De André, insieme ad Adele Di Palma, storica manager del musicista.

A breve il programma integrale di ArezzoWave Love Contest & Festival (tutti gli eventi saranno ad entrata gratuita con donazioni all’entrata). Le donazioni volontarie saranno devolute al CALCIT di Arezzo, associazione cara alla cittadinanza per il suo impegno decennale nella lotta contro i tumori. Arezzo Wave dunque continua il suo cammino con uno sguardo verso il futuro e il cuore ben saldo nella sua storia e nei valori che da sempre la caratterizzano. Gli artisti, i partner istituzionali e gli sponsor del Festival saranno annunciati nei prossimi giorni.

Immagine di Luca Ralli @