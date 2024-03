Arrestata ladra seriale dalla Polizia di Stato di Arezzo

Nel pomeriggio del 15 marzo, la Polizia di Stato di Arezzo ha catturato una ladra seriale di origine rumena con un lungo elenco di precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. La donna, oggetto di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di La Spezia, doveva scontare una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del Commissariato di Sansepolcro, mirato alla prevenzione e repressione dei crimini contro il patrimonio durante la “Fiera di Mezza Quaresima”.

Durante la manifestazione, i poliziotti hanno notato un’auto che si muoveva sospettosamente e hanno deciso di fermarla. A bordo c’erano un uomo e una donna, entrambi di origine rumena e con precedenti per furto e rapina.

La donna, in particolare, era destinataria di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere e è stata immediatamente condotta al Commissariato di Sansepolcro per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici. Una volta confermata la sua identità, è stata trasferita presso la Casa Circondariale ‘Capanne’ di Perugia, dove dovrà scontare la sua pena.