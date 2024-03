Rubano cosmetici e prodotti per l’igiene assieme alla figlia minorenne: arrestati due stranieri

Due individui di nazionalità straniera sono stati arrestati a Castiglion Fiorentino per furto in flagranza di reato all’interno di un supermercato. I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno catturato i ladri mentre tentavano di uscire dal negozio con merce asportata dagli scaffali.

Il bottino, costituito principalmente da cosmetici e prodotti per l’igiene, è stato prontamente restituito al negozio.

La dinamica del furto è stata ricostruita grazie alle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso i due soggetti mentre commettevano il reato.

Sorprendentemente, i ladri avevano con sé anche la figlia minore, presumibilmente per sfuggire ai controlli del personale di vigilanza e delle forze dell’ordine.

Ulteriori prodotti rubati sono stati rinvenuti all’interno dell’auto dei malviventi, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Dopo le procedure di arresto, i due soggetti sono stati rilasciati in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.