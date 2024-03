Fotozoom premia il concorso fotografico: “Arezzo Città del Natale” 2023: un trionfo di luci, colori e talento

Arezzo, il fulcro vivace della Toscana, ha di nuovo dimostrato di essere la regina incontrastata delle festività con il concorso fotografico “Arezzo Città del Natale” 2023. Questo evento ha saputo catturare l’essenza più autentica del Natale attraverso gli scatti di appassionati e professionisti della fotografia.

La cerimonia di premiazione, presieduta dal fotografo di Fotozoom, Alberto Santini, ha visto la partecipazione di figure chiave nella cultura e nel turismo aretino.

Rodolfo Ademollo, direttore di Arezzo InTour, insieme a Goffredo Eminenti, presidente del DLF, e Valdimaro Magi, il designer delle prestigiose pubblicazioni premiate, hanno conferito un riconoscimento speciale ai talenti emergenti della fotografia.

Giampiero Serboli si è aggiudicato il primo premio, grazie a una fotografia che cattura pienamente la magia natalizia aretina, seguito da Vittorio Parolai e Pratesi Valter, i cui lavori hanno sapientemente immortalato momenti unici e indimenticabili delle celebrazioni. Menzioni di merito sono andate alle foto di Patrizia Donati, Massimo Mecherelli, Mario Cangelli e Vincenzo Mollaretti.

La cerimonia ha sottolineato l’importanza della comunità, dell’arte e della cultura nella promozione delle tradizioni locali, arricchendo il tessuto sociale di Arezzo e offrendo un palcoscenico d’eccezione ai fotografi partecipanti.

Quest’anno, “Arezzo Città del Natale” ha non solo illuminato le strade con le sue suggestive decorazioni ma ha anche acceso i riflettori sul talento e sulla creatività, dimostrando ancora una volta come l’arte della fotografia possa unire le persone nell’apprezzamento delle bellezze della vita e delle festività.

L’appuntamento con “Arezzo Città del Natale” 2024 promette di essere ancora più entusiasmante e ricco di sorprese.

Mantenendo la tradizione, la città si prepara a trasformarsi nuovamente in un palcoscenico incantato, dove luci, decorazioni e iniziative culturali daranno vita a un’atmosfera magica. Per chi desidera partecipare al prossimo concorso fotografico o semplicemente vivere lo spirito natalizio in una delle città più affascinanti della Toscana, tenere d’occhio gli annunci ufficiali di fotozoom www.fotozoom.it o sul gruppo Facebook www.facebook.com/groups/fotozoom sarà essenziale per non perdere l’opportunità di essere parte di questa meravigliosa celebrazione.