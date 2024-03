Ghinelli e Tanti: “c’è un progetto per il San Donato, concreta possibilità per la storica svolta”

Ghinelli e Tanti: “C’è un progetto per il San Donato, ora un incontro con il presidente Giani”

“Stati generali straordinari rinviati: concreta possibilità per la storica svolta”

“Dopo numerosi contatti abbiamo in queste ore ricevuto una proposta concreta per avviare una progettualità di complessiva ristrutturazione dell’ospedale San Donato.Si tratta di un progetto pubblico-privato che in questa prima fase mette in campo quasi la metà dei 150 milioni di euro che mancano e che potrebbe impegnarsi a compartecipare per la restante parte.

Dalle carte che abbiamo visto, questa prima tranche risponderebbe ad alcuni presupposti essenziali: tempi brevi di realizzazione, completamento di un ammodernamento complessivo dell’ospedale a livello energetico, di sicurezza, di recupero manutentivo, la completa ristrutturazione del settore 1 e la definitiva edificazione del volano.

Dando il via a questa prima operazione contestualmente potremmo essere nelle condizioni di programmare la pianificazione di risorse per i settori 2 e 3 per i quali gli interventi non potranno che essere realizzati dopo la prima fase.

Si tratta, a nostro avviso, di una proposta solida, concreta, realistica e sostanzialmente pronta, curata da interlocutori affidabili e di esperienza che abbiamo personalmente incontrato più volte, proposta che se condivisa anche da Regione Toscana rappresenterebbe uno storico passo verso il nuovo San Donato dalle ceneri del vecchio.

La prospettiva di garantire finalmente un nuovo ospedale ad Arezzo, seppure attraverso interventi potenti su quello vecchio, è per noi un obiettivo politico strategico per il quale ci siamo impegnati e per il quale ci siamo fatti parte diligente.

La politica tuttavia è prima di tutto rispetto istituzionale e ci sembrerebbe uno sgarbo imperdonabile non presentare riservatamente e direttamente al presidente Giani il nostro favore e il nostro apprezzamento verso questa opportunità.

Opportunità che Arezzo si merita e questa volta davvero ci aspettiamo un si convinto”.