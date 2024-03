Successo della Giornata del Fiocchetto Lilla: oltre 500 ragazzi coinvolti nella sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Un impegno congiunto per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare è stato promosso dalla Asl Toscana Sud Est durante la tredicesima edizione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla.

Con lo slogan “Oltre lo specchio, amarsi dentro”, l’evento si è concentrato sul coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori presso il campus universitario del Pionta ad Arezzo.

Oltre 200 studenti hanno partecipato al Contest per la consapevolezza sulla salute mentale, organizzato in collaborazione con l’Università di Siena e l’Ufficio scolastico provinciale.

Durante la mattinata, gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire con esperti di disturbi alimentari provenienti dalla Asl Tse e dal Centro Auryn – Istituto Agazzi. Attraverso la lettura di brani e la partecipazione attiva, sono stati affrontati vari aspetti clinici e psicologici legati ai disturbi alimentari, oltre a fornire informazioni su come chiedere e ricevere aiuto attraverso percorsi multidisciplinari.

La dottoressa Sara Badii, responsabile del Centro Auryn, ha sottolineato l’importanza di eventi come la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per sensibilizzare e creare una rete di supporto per coloro che soffrono di disturbi alimentari.

Questi disturbi, come anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono un numero sempre più crescente di persone, compresi adolescenti e anche la popolazione maschile.

La dottoressa Susanna Giaccherini, direttrice UOC Psicologia Arezzo, ha enfatizzato l’importanza di informare sulla disponibilità di percorsi di aiuto e cure, nonché di valorizzare una rete sociale e comunitaria competente nel promuovere la salute mentale.

La partecipazione attiva degli studenti e il sostegno delle istituzioni scolastiche, come il Liceo artistico coreutico Piero della Francesca, hanno contribuito al successo dell’iniziativa, dimostrando la volontà collettiva di affrontare e sensibilizzare su una problematica sempre più diffusa e rilevante.

Sono 500 gli studenti che in tutta la provincia hanno partecipato alle numerose iniziative promosse in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla nella provincia di Arezzo.

In Casentino gli studenti dell’ISIS Enrico Fermi di Bibbiena, stimolati dalla lettura e testimonianza di storie di vita di persone che hanno sofferto di disturbi alimentari, hanno dato voce alle loro domande e con la possibilità ci confrontarsi con gli esperti.

In Valdarno ai Licei Giovanni da San Giovanni, si è tenuto un incontro di formazione per tutor impegnati nel progetto di peer education.

Gli studenti del laboratorio di teatro, tutor delle classi IV e V, hanno dato voce alle letture.

In Valtiberina in un’iniziativa congiunta con il Comune di Sansepolcro, gli studenti del Liceo della Comunicazione San Bartolomeo di Sansepolcro , hanno lavorato sull’impatto dei social e la percezione corporea in un confronto attivo con gli operatori.

In Valdichiana Aretina è stato allestito uno stand informativo alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, colorato dal lilla dei fiocchetti realizzati nell’ambito del Progetto VIVA (Dopo di Noi, progetto di vita indipendente in Valdichiana) e arricchito dalla creatività degli studenti dell’Istituto Signorelli di Cortona.

Si ringraziano tutti comuni che hanno aderito all’iniziativa illuminando di lilla un edificio pubblico: Comune di Arezzo, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Marciano, Comune di Terranuova.