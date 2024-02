Aggiudicato il primo stralcio dei lavori di riassetto idraulico delle acque provenienti dalla collina di Castelsecco

Sacchetti: “ancora un intervento che conferma la massima attenzione alla sicurezza idraulica del territorio”

Sono stati recentemente aggiudicati all’impresa Tecnostrade Srl di Perugia i lavori di riassetto del reticolo idraulico minore presente sulla collina di Castelsecco. L’intervento del primo stralcio, che comporta un costo per l’Amministrazione di 1.902.643 euro circa e i cui lavori saranno avviati nei prossimi mesi, consisterà nella realizzazione di due nuovi canali di gronda che confluiranno in una vasca volano in grado di immagazzinare temporaneamente le acque di pioggia ricadenti nel versante ovest della collina di Castelsecco che allo stato attuale afferiscono alla rete di drenaggio urbana.

14 mesi, il tempo previsto per la realizzazione dei lavori.

Si tratta di un intervento atteso da molto tempo dagli abitanti del quartiere Giotto che in passato ed in più occasioni sono stati interessati da allagamenti delle proprie abitazioni dovuti proprio all’afflusso incontrollato delle acque meteoriche provenienti dalla collina di Castelsecco.

“Questo intervento, insieme a quello per la messa in sicurezza idraulica di via Romana per il quale è previsto per il prossimo aprile l’avvio dei lavori del secondo lotto, sono la tangibile dimostrazione dell’impegno che l’Amministrazione comunale in questi anni ha profuso in tema di sicurezza idraulica delle nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore Marco Sacchetti.