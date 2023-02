Violenta lite tra stranieri nel parcheggio dell’Esselunga

Una violenta lite tra stranieri è scoppiata ieri sera intorno alle 21,00 nel parcheggio dell’Esselunga di Arezzo.

In due si sarebbero scagliati contro un connazionale, l’allarme sarebbe stato dato da un vigilantes addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale.

I tre avrebbero raggiunto la zona a bordo di un’auto, su cui si trovava anche l’aggredito. Una volta usciti dall’auto, l’uomo sarebbe stato malmenato dagli altri due.

Sul posto è intervenuta la squadra volanti della Polizia.

All’arrivo degli agenti i tre si erano già dileguati.

Sulla strada evidenti macchie di sangue.

Per il momento, si apprende dagli inquirenti, nessuno avrebbe fatto accesso al pronto soccorso di Arezzo nelle ore successive.

Le indagini proseguono per risalire, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, agli aggressori.