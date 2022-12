Lite in famiglia nel pomeriggio in provincia di Arezzo, a Pozzo della Chiana, nel comune di Foiano.

Una donna è stata soccorsa in codice rosso e portata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove versa in gravi condizioni a causa delle ferite provocate dai colpi di un martello sulla testa, inflittegli dal marito.

Il coniuge un 50enne italiano, durante la lite l’avrebbe colpita alla testa più volte con l’arnese.

l’uomo è stato portato in ospedale in stato confusionale.

Sul posto oltre al 118 anche i Carabinieri.

I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire.

La coppia, che ha tre figli, pare che fosse in crisi e che la donna avesse manifestato intenzioni di separazione.