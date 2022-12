Tweet on Twitter

C’è una rimodulazione di risorse sia per la realizzazione del ponte provvisorio allo storico ponte ‘Buriano’, sia per la progettazione del ponte definitivo che sostituirà il Ponte della Gioconda che, in quanto bene storico e artistico, verrà consolidato, restaurato e destinato così alla viabilità ciclo pedonale.

Con una delibera proposta dall’assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture Stefano Baccelli la Giunta prende atto e approva la rimodulazione delle risorse a valere sul Piano operativo di sviluppo e coesione 2014-2020 già approvato dalla stessa Giunta e dal ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili per un importo complessivo di circa 4milioni di euro di cui 3milioni e 100mila per la realizzazione del ponte provvisorio e 900mila per la progettazione del ponte definitivo.

Con la delibera viene approvata anche l’integrazione allo schema di convenzione fra Regione Toscana Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Provincia di Arezzo che adegua gli interventi.

“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore Baccelli- è quello di risolvere in maniera definitiva il problema di connessione fra le vallate del territorio.

Con questo ultimo via libera si da l’ok all’integrazione di risorse per accelerare la realizzazione del ponte provvisorio e della la viabilità alternativa e soprattutto consentire di valorizzare adeguatamente Ponte a Buriano, alleggerirlo dall passaggio delle auto e poterlo rendere finalmente godibile e fruibile come bene storico e artistico