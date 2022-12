I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti ieri sera alle ore 23:00 in località Pergo di Cortona presso la chiesa di San Bartolomeo in Pergo, dove 17 persone stavano partecipando ad un evento di catechismo all’interno della chiesa.

Le esalazioni di monossido di carbonio, un gas inodore e insapore, provocato da 2 riscaldatori a gas, hanno provocato un malore il sacerdote 84enne ed una donna di 52 anni sono stati portati all’ospedale dal personale sanitario per accertamenti a seguito di svenimento e malessere, mentre le altre persone sono rientrate presso le proprie abitazioni, liberi di raggiungere il pronto soccorso al presentarsi di eventuali sintomi.

I Vigili del fuoco hanno chiuso l’impianto di riscaldamento e areato i locali.

Sono intervenuti: l’ Automedica di Cortona,l’ ambulanza di Cortona.

I due, leggermente intossicati sono stati trasportati all’ospedale della Fratta in codice giallo per poi essere trasferiti a Careggi.