Alle ore 8.40 via Kennedy ad Arezzo sono state investite da un’auto fuori controllo, tre donne di 33, 38, 42 anni residenti ad Arezzo.

Le donnesono state ricoverate in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto auto infermierizzata di Arezzo, due ambulanze della Misericordia di Arezzo ed una della Croce Bianca Arezzo.

Per i rilievi presente la Polizia Municipale di Arezzo.

Scontro frontale tra due auto

Alle ore 11.48lungo la SS73 all’altezza incrocio con via flli Rosselli si è verificato uno scontro frontale tra due auto.

Sono intervenuti i soccorsi con l’ automedica di Arezzo, l’ambulanza della Misericordia di Arezzo e l’ambulanza della Croce Bianca di Rigutino, oltre ai Vigili del fuoco.

Sono rimasti coinvolti nel sinistro due uomini, uno di 72 anni residente nella provincia di Arezzo el’altro di 24 anni di Milano.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il primo in codice verde il secondo in codice giallo.

Per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo.