90′ + 4′ – L’Arezzo supera la Lupa Frascati 2-1 e conquista il pass ai sedicesimi di finale.

Il 7 dicembre il Cavallino affronterà l’Orvietana con la sede del confronto che sarà stabilita dal sorteggio.

90′ + 3′ – Bruni decisivo in scivolata su Flores evita il gol del pareggio.

90′ + 1′ – Zona dalla distanza cerca di sorprendere Casagrande, palla a lato.

90′ – Concessi quattro minuti di recupero.

89′ – Occasione per la Lupa che con Flores sfiora il pareggio su un cross dalla destra.

87′ – Diallo fa a sportellate con un avversario in area, va al tiro e trova un calcio d’angolo.

85′ – Lupa Frascati all’attacco, l’Arezzo adesso assume un atteggiamento più accorto.

81′ – Entra Settembrini per Bramante.

80′ GOL AREZZO: accorcia le distane l’ex Damiano Marras sfruttando la sponda di un compagno.

73′ – Entra Diallo per Boubacar. Ritmi più bassi in questo secondo tempo.

63′ – Dentro Damiani e Convitto per Bianchi e Gaddini.

57′ – Muzzi arriva al tiro dal limite, Trombini alza sopra la traversa.

46′ – Inizia il secondo tempo. Entra Zona per Lorenzini.

45′ + 1′ – Termina qui il primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – Bramante raccoglie il pallone recuperato da Dema, si accentra e di sinistro manca di poco il bersaglio

35′ – Incursione di Muzzi, palla al centro e Lazzarini manda in angolo.

32′ – Forte dal limite ci prova di destro, tiro sporcato da un avversario e Casagrande blocca.

28′ GOL AREZZO: Gaddini avvia e capitalizza il contropiede del Cavallino.

24′ – Si fa vedere l’Arezzo con Poggesi e Bramante senza però riuscire a concludere in porta.

16′ – Muzzi al tiro da posizione defilata, Trombini respinge, palla sui piedi di Flores che viene ostacolato e l’Arezzo spazza via.

15′ – Partita vivace: amaranto alle prese con il sintetico, Lupa che prova con lanci da dietro a sfruttare la velocità di Muzzi e Flores.

8′ – Muzzi va via a Bruni entra in area e appoggia all’indietro trovando la respinta di Bruni che manda in corner.

5′ GOL AREZZO: Boubacar al limite dell’area appoggia per Bramante che si accentra e di sinistro batte Casagrande.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

LUPA FRASCATI (3-5-2): 22 Casagrande; 25 Villa (1′ st 15 Corradini), 13 Tamburlani, 5 Paolelli; 7 Sabatini (21′ st 10 Senesi), 16 Brunetti (28′ st 23 Pompili), 21 Gemmi (21′ st 24 Traditi), 11 Ruggeri (1′ st 31 Marras), 2 Ferraro; 18 Flores, 19 Muzzi.

A disposizione: 1 Palmieri, 3 Molinari, 4 Zeetti, 17 Armini.

Allenatore: Roberto Chiappara.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 15 Poggesi, 17 Lazzarini, 13 Bruni, 3 Lorenzini (1′ st 20 Zona); 25 Dema, 5 Bianchi (18′ st 18 Damiani), 14 Forte; 16 Bramante (36′ st 8 Settembrini), 9 Boubacar (28′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (18′ st 7 Convitto).

A disposizione: 12 Di Furia, 10 Pattarello, 19 Diallo, 21 Castiglia, 23 Pericolini.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni (Gian Marco Cardinali di Perugia – Maurizio Polidori Perugia).

RETI: pt 5′ Bramante, 28′ Gaddini; st 35′ Marras.

Note – Spettatori: 250 circa. Recupero: 1′ + 4′. Angoli: 5-4. Ammoniti: st 5′ Lazzarini.