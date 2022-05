Serie di incidenti, sei i feriti

Incidente al crossodromo

Alle ore 12:25 al crossodromo di Pietraia, nel comune di Cortona, si è verificata una caduta di moto nel corso di allenamenti pre-gara.

Il ferito è il pilota della moto, un giovane di 22 anni di Castiglion del Lago che è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Foiano della Chiana

Anziani stranieri si cappottano con l’auto sul raccordo Perugia Bettolle

Alle ore 17 sul raccordo Perugia Bettolle al km 12 uscita per Cortona un’auto con a bordo un uomo di 82 anni ed una donna di 72 anni, entrambi stranieri, si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti ambulanza infermierizzata di Cortona, ambulanza della Misericordia di Cortona, oltre ai VVFF ed i Carabinieri di Cortona infermierizzata di Cortona, BLSD Mis cortona.

I due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

Scontro fronto laterale tra auto a Monterchi

Alle ore 17:40 a Monterchi ina via del Mattatoio c’è stato uno scontro fronto-laterale tra due auto.

Sul posto sono intervenuti automedica della Valtiberina, Ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Per i rilievi i Carabinieri.

Le persone coinvolte sono tre.

1 uomo di 23 anni ( residente ad Orvieto),

1 donna di 80 anni (residente della zona)

1 donna di 55 anni (residente della zona)

Tutti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Investito pedone a Badia al Pino

Alle ore 17:46 a Badia al Pino in via Roma è stato investito un pedone.

Sul posto intervenuta ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino ed i Carabinieri di Arezzo.

La persona coinvolta è una donna di 66 anni residente a Civitella in Val di Chiana che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.