Trovato con un chilo e seicento grammi di marijuana e 32.000,00 euro in contanti, arrestato

By Redazione

La Squadra Volante della Polizia di Stato, durante l’ordinario controllo del territorio, arresta un cittadino italiano trovato in possesso di un chilo e seicento grammi circa di marijuana e di 32.000,00 euro in banconote di piccolo taglio.

Lunedì 2 maggio, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Crimine e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, intorno alle nove di sera, procede al controllo di una vettura e dell’uomo a bordo della stessa nei pressi di via Bologna.

Quasi subito gli agenti vengono attirati dalla presenza di una borsa di piccole dimensione e di un piccolo involucro in cellophane occultato sotto il sedile passeggero, verosimilmente contente sostanza stupefacente.

Gli agenti , dunque, decidono di effettuare una perquisizione personale all’uomo estendendola al veicolo, quando durante i controlli, l’individuo, approfittando di un attimo di distrazione degli agenti, tenta di disfarsi di un altro involucro in cellophane anche questo stupefacente, tentando di occultarlo sotto al suo veicolo, ma il suo tentativo viene scoperto immediatamente dagli agenti che recuperano l’involucro contenente Marijuana.

Durante il controllo, inoltre, viene trovato nella disponibilità dell’uomo,un trentottenne, anche un manganello telescopico e un coltello multiuso, fatti per i quali viene denunciato ex art. 4 L. 110/75, perché oggetti atti ad offendere di cui è vietato il porto.

A quel punto prosegue l’attività di polizia effettuando una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, che dà esito positivo per il rinvenimento di numerose buste contenente altra marijuana per un totale di circa 1 chilo e seicento grammi , nonché per una dose di cocaina dal peso netto di circa 4 gr e di due bilancini.

Nell’ambito dell’attività viene trovata, in possesso dell’uomo, anche la somma di circa 32.000,00 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente riconducibili al provento di una attività illecita finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, il tutto sapientemente occultato in un garage pertinente all’abitazione del reo e sequestrato penale.

Alla luce di questi fatti, dunque, l’uomo viene arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo a disposizione dell’A.G.