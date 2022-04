Da sabato 23 a lunedì 25 aprile, cinquecento atleti ad Arezzo per il trofeo di pallacanestro “Guido Guidelli”

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile tornerà l’appuntamento con la manifestazione cestistica tra le più longeve d’Italia

All’evento sono attese trentadue squadre da tutta la penisola che si sfideranno in Under12, Under13 e Under14

Trentadue squadre, cinquecento atleti coinvolti e sessantaquattro partite in sette palazzetti della provincia. Torna con grandi numeri il trofeo nazionale di pallacanestro “Guido Guidelli” che, in programma da sabato 23 a lunedì 25 aprile, rinnova dopo due anni di stop l’appuntamento con la manifestazione cestistica tra le più longeve d’Italia. Il torneo, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, è infatti giunto alla trentasettesima edizione e sarà strutturato come tradizione tra tre diverse categorie (Under12, Under13 e Under14) in cui si sfideranno formazioni provenienti da tutto il centro-nord della penisola: dal Friuli Venezia Giulia al Lazio, passando per Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Piemonte.

INelle tre categorie previste nel torneo saranno presenti trentadue squadre che daranno vita a tre giornate ricche di incontri che, dalle 13.45 del 23 aprile, proseguiranno ininterrottamente fino alle finali in programma tra le 8.30 e le 12.00 del 25 aprile al palasport Estra “Mario d’Agata” con l’assegnazione dei vari titoli.

Le partite saranno ospitate da sette palazzetti sportivi tra Arezzo, Badia al Pino, Castiglion Fiorentino e Ponticino, andando a ribadire un format diffuso sul territorio.

Le attenzioni della Sba saranno puntate sulle squadre aretine iscritte (l’Under12 Nova Verta e l’Under13 allenate da Michele Roggi, e l’Under14 di Umberto Vezzosi) che, direttamente sul parquet di casa e davanti al loro pubblico, avranno l’opportunità di mettersi alla prova e di dimostrare il loro valore a confronto con alcuni dei coetanei più forti d’Italia.

Il cuore delle tre giornate del trofeo “Guido Guidelli” sarà la serata di gala del 24 aprile che, dalle 20.45, riunirà tutti i protagonisti del torneo sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata” per una vera e propria festa che terminerà con la premiazione di tutte le squadre partecipanti, prevedendo un riconoscimento all’insegna del fair play per valorizzare l’impegno di ogni formazione a prescindere dai risultati raggiunti sul campo.