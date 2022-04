14enne ustionato da sospetta sfida social, ancora in gravi condizioni: ma non in pericolo di vita

E’ in coma farmacologico al Meyer il 14enne aretino ustionato sul 50% del corpo dopo una sospetta sfida social, un gioco con alcol e fiammiferi.

L’ipotesi diuna sfida tra adolescenti lanciata sui social al momento non ha ancora avuto una conferma da parte della Polizia di Stato né dalla Procura.

Secondo una prima ricostruzione, il quattordicenne era da solo in casa e stava giocando con dei fiammiferi e una bottiglia di alcol, che gli sarebbe esplosa in mano mentre si trovava in giardino.

A chiamare il 118, i vicini di casa del ragazzo.

Le condizioni del 14enne sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

I sanitari del Meyer hanno indotto il coma farmacologico e il 14enne è già stato sottoposto ad autotrapianto di pelle.

Nelle prossime ore tornerà in sala operatoria per ridurre le ustioni.