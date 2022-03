Quindici titoli toscani per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale

La squadra maschile della società ha vissuto a Firenze una trasferta da record con ventiquattro podi.

Molti ragazzi della Chimera Nuoto hanno centrato la qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili.

Una trasferta da record per la Chimera Nuoto nella seconda tappa del Campionato Regionale Giovanile in Vasca Corta.

La squadra maschile della società aretina ha gareggiato a Firenze nella più importante manifestazione toscana di inizio stagione e ha chiuso la prova con quindici ori, quattro argenti, cinque bronzi e numerose qualificazioni per i prossimi Campionati Italiani Giovanili, riuscendo a trovare consacrazione tra i migliori movimenti della regione.

Questo palmares si somma ai due argenti e ai cinque bronzi conquistati la settimana precedente, con la Chimera Nuoto che ha dunque archiviato il Campionato Regionale Giovanile in vasca corta con ben trentuno medaglie.

Tra i grandi protagonisti della manifestazione sono rientrati Matteo Vasarri e Gabriele Gambini che hanno conquistato ben sei medaglie a testa.

Il primo, impegnato nella categoria Junior 2004, è riuscito a laurearsi campione regionale nei 200 dorso (con qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti e Giovanili), nei 100 dorso (con qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili), nei 50 dorso e nei 400 misti, oltre al bronzo nei 200 misti e nei 200 rana, mentre il secondo ha gareggiato negli Junior 2005 dove ha ottenuto ben cinque titoli toscani (nei 400 stile libero e nei 400 misti con qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili, poi nei 100 stile libero, nei 200 stile libero e nei 200 misti) e un argento nei 100 farfalla.

Un tris di medaglie d’oro è arrivato con Matteo Trojanis che si è piazzato davanti a tutti nei 50, 100 e 200 stile libero tra i Ragazzi 2006 (cogliendo in queste tre specialità la qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili), poi particolarmente esaltante è stata la prova di Gabriele Mealli tra i Ragazzi 2007 che ha trionfato nei 200 e nei 400 stile libero e che si è messo al collo l’argento nei 50 e nei 100 stile libero (con qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili in tutte le quattro specialità).

Le altre medaglie sono state festeggiate da Fabio Ferrari che si è laureato campione regionale nei 200 farfalla tra i Ragazzi 2006 e che è anche arrivato terzo nei 100 farfalla, da Matteo Lucci (argento nei 200 farfalla tra i Ragazzi 2006), da Sergio Sodi (bronzo nei 100 rana tra i Ragazzi 2007 e qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili nei 200 rana) e da Riccardo Rosi (bronzo nei 200 farfalla tra i Ragazzi 2008).

Nella squadra della Chimera Nuoto presente al Campionato Regionale Giovanile in Vasca Corta hanno ben figurato con buone prestazioni cronometriche e bei risultati anche Francesco Rotondo tra i Cadetti 2003 (quinto nei 200 rana) e Andrea Banelli tra gli Junior 2005 (sesto nei 200 rana), oltre a Giulio Bracciali, Tommaso Gepponi, Matteo Meacci e Leonardo Rossi.