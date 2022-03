Arezzo, la Giunta approva la riqualificazione del Prato e l’efficientamento energetico del Teatro Petrarca

Sono stati approvati questa mattina dalla giunta i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi l’uno all’intervento di riqualificazione del Prato e l’altro all’efficientamento energetico del Teatro Petrarca.

Entrambe le azioni afferiscono ai finanziamenti PNRR Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), per un importo pari rispettivamente ad 1.340.000,00 e 185.000,00 euro.

“Si tratta di due interventi di grande rilevanza, che contribuiscono a valorizzare e conservare il patrimonio paesaggistico e culturale della città – commentano il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Alessandro Casi. –

Il Prato, così come il Teatro Petrarca, sono tra i luoghi che più identificano la città, tanto per gli aretini così come per gli ospiti e i turisti: l’impegno dell’Amministrazione per la loro riqualificazione è prioritario e strategico”.

Più nel dettaglio, l’intervento sul Prato consisterà in un insieme sistematico di opere di restauro, conservazione, riqualificazione e valorizzazione su tutte le sue componenti, architettoniche, botaniche, storiche, scultoree, edili e impiantistiche, oltre che prevedere una serie di interventi volti a migliorarne la sicurezza, l’accessibilità, la fruibilità e l’importantissimo ruolo sociale che da sempre questo antico e storico polmone verde aretino riveste. Il progetto prevede anche la realizzazione di interventi mirati alla introduzione di elementi ecosostenibili e sistemi multimediali.

Al Teatro Petrarca invece, gli interventi saranno inerenti all’efficientamento energico e saranno divisi per l’impianto di riscaldamento/climatizzazione e sarà installata una caldaia a condensazione abbinata a pompa di calore al fine di costituire un sistema ibrido factory made. Mentre per la produzione di acqua calda per uso sanitario, in considerazione dello scarso utilizzo verrà installato un “sistema autonomo” in pompa di calore, in grado di non gravare sul regolare funzionamento dell’impianto termico e senza interferire nella commutazione estate-inverno.