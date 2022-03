Ventenne trovato dalla Polizia Municipale ubriaco e con indosso un panetto e 15 dosi di marijuana , denunciato

By Redazione

Sabato 5 marzo nel primo pomeriggio, durante la normale attività di controllo del territorio, una pattuglia del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale nota all’interno dei giardini di Campo di Marte un soggetto sdraiato per terra apparentemente privo di conoscenza.

Gli agenti si avvicinano alla persona, un giovane di colore e si rendono conto, per la sintomatologia che presenta, che è in stato di ubriachezza.

Alla vista degli agenti il giovane inizia ad agitarsi urlando agli agenti di non avvicinarsi; la pattuglia richiede sul posto l’intervento di altro personale e nel giro di qualche minuto arriva un ufficiale ed un’altra pattuglia.

La Polizia Municipale procede all’identificazione, è un ventenne extracomunitario proveniente dal Gambia in Italia senza fissa dimora, già noto alla giustizia in quanto risultano a suo carico numerosi precedenti penali per violazione alla normativa sugli stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione personale, all’interno dei suoi indumenti saltano fuori due distinte confezioni: nella prima c’è un panetto, del peso di oltre 36 grammi, la seconda contiene 15 distinti involucri del peso di oltre 15 grammi.

L’analisi del contenuto delle confezioni, effettuata nell’immediatezza mediante narcotest dava esito positivo alla cannabis pertanto, la stessa veniva sottoposta a sequestro.

Il giovane viene denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.