Incidenti stradali: ad Arezzo sedicenni in scooter contro auto. Alberoro: scontro fra due mezzi in fase sorpasso

Ieri sera attorno alle 22.00 si è verificato un incidente stradale in via Marco Perennio ad Arezzo.

Uno scooter ha urtato un’auto.

I due raggazi sopra lo scooter sono stati soccorsi ed entrambi portati all’ospedale di Arezzo.

Il conducente dello scooter, un ragazzo di 16 anni in codice giallo, il passeggero dello scooter, una ragazza anch’essa di anni 16 in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti automedica, Misericordia di Arezzo e Croce Bianca di Arezzo.

Per i rilievi la polizia.

Alle ore 19,40 in località Alberoro di Monte San Savino (via vecchia senese), si è verificato uno scontro fra due auto in fase sorpasso.

Si è trattato di uno scontro un’auto e un furgoncino e l’auto è finita fuori strada.

Una donna di 47 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata trasportata in codice giallo ospedale di Arezzo.

Sul posto automedica Arezzo, Misericordia di Cortona, Vigili urbani di Monte s a Savino e VVFF.