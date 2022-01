Rave party all’ex stabilimento Fontemura, video e foto

Da ieri sera centinaia di ragazzi stanno festeggiando il Capodanno ad un rave party non autorizzato all’interno dell’ex stabilimento di acqua minerale, sull’ Alpe di Poti.

Attimi di tensione con le forze dell’ordine, che hanno effettuato dei posti di blocco per fermare l’afflusso delle auto sulle vie di accesso a Poti, in via delle Conserve, un agente di Polizia, poco dopo l’una è stato colpito da una bottiglia lanciata da un camper.

In via Redi e via delle Conserve, il traffico è rimasto bloccato per una ventina di minuti, sono rimasti imbottigliati, non i soli partecipanti al rave, così le forze dell’ordine poco prima delle ore 2,00, sono state costrette a far passare alcuni mezzi.

Un uomo questa mattina è stato colpito da una sportellata, durante una discussione con uno dei partecipanti al rave.

L’uomo, un settantenne, è stato medicato sul posto dall’ambulanza.

Sono circa 400 i giovani presenti, provenienti da tutta Italia, la zona e le vie di comunicazione sono presidiate da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Leggi anche: Rave party a Poti: sgomberata l’area, denunciati molti dei partecipanti