Joban è il primo nato in provincia di Arezzo nel 2022

Si chiude un anno record per le nascite in provincia di Arezzo

In controtendenza con un aumento + 54 nuovi nati nel 2021

Staffetta tra due gemellini italiani e un bambino indiano

Dopo meno di un’ora dall’inizio del nuovo anno il piccolo Joban ha visto la luce all’ospedale della Gruccia in Valdarno.

E’ il lui il primo nato in provincia di Arezzo nel 2022.

Per la precisione il piccolo Joban Singh è nato alle 0,57 e pesava 3 kg.

I genitori Kaur Pawandeep, la mamma e Singh Jagbir il padre, di nazionalità indiana, sono da tempo residenti in Italia.

Poche ore prima a salutare il 2021 erano stati due gemellini italiani, Diana e Filippo Cirillo, nati all’Ospedale San Donato di Arezzo.

Sono loro gli ultimi nati del 2021.

Un parto gemellare che ha impegnato l’equipe del San Donato ma che si è risolto felicemente attorno alle ore 20 del 31 dicembre.

Un anno che ha visto la provincia di Arezzo in assoluta controtendenza rispetto al trend italiano con un aumento di ben 54 nascite rispetto al 2020.

Questi i dati

Totale provincia di Arezzo 1933 nascite nel 2020 contro le 1987 del 2021 con un + del 54

Ospedale Arezzo 1388 nel 2020 contro i 1414 del 2021

Ospedale Valdarno 545 nel 2020 contro i 573 del 2021