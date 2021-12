Montevarchi: identificati e denunciati tre pregiudicati

Sono state 4 le vittime prese di mira dai ladri nel volgere di pochi giorni.

Nei 4 casi di furto risolti dagli investigatori di Montevarchi, il ladro si era appropriato di 3 smarphone del complessivo valore di circa 2.000 Euro e di 300 Euro in contanti.

L’uomo era anche riuscito ad impadronirsi di alcune carte di credito e prepagate, utilizzate per effettuare in modalità contactless acquisti di vario genere, perlopiù alimenti, tabacchi e monopoli, per un importo complessivo di quasi 600 Euro.

Il sospettato, un pregiudicato già noto per svariati precedenti in tema di reati contro il patrimonio, e proprio per questo genere di furti.

L’uomo, un cittadino italiano, è stato identificato grazie ad alcune immagini di una telecamera di videosorveglianza, e conseguentemente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per furto aggravato continuato ed uso illecito di carta di pagamento.

A Montevarchi si è arrivati alla denuncia di due giovani albanesi, dei quali uno pregiudicato. I due sono stati colti sul fatto nel tentativo di asportare svariati generi alimentari, soprattutto salumi di qualità, in grosse pezzature, dal centro commerciale Coop.

Allertati dal servizio di vigilanza dell’esercizio commerciale, la pattuglia della locale Stazione è immediatamente giunta sul posto, supportata dai colleghi di Loro Ciuffenna.

I Carabinieri, così facendo, sono riusciti a bloccare ogni possibile via di fuga, e quindi ad individuare e bloccare i due malviventi.

La disamina delle telecamere di videosorveglianza ha fugato ogni possibile dubbio, consentendo ai Carabinieri di attribuire con certezza la responsabilità ai due giovani, che avevano pagato circa 7 € di merce, su un totale di oltre 600 € di generi alimentari trovati nella loro disponibilità. I

beni sottratti sono stati recuperati ed immediatamente restituiti al commerciante. Natale amaro per i due malfattori, che sono stati deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Arezzo per tentato furto aggravato.