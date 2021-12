Nella conferenza stampa di fine anno il Sindaco Ghinelli ha tenuto ad evidenziare le misure economiche di Arezzo non molla riparte 2.0: Rip-Ar-tiMobilita’, Rip-Ar-tiCoesione, Rip-Ar–tiLavoro, Rip-Ar-tiStartup, Rip-Ar-tiCultura, Rip-Ar-tiAggregazione, Rip-Ar-tiTurismo, Rip-Ar-tiSport, Rip-Ar-tiEconomia, Rip-Ar-tiQuartieri, Rip-Ar-tiFamiglia, Rip-Ar-tiDigitale.

Ha aggiunto il Podesta’ che, grazie all’Assessore ai lavori pubblici Casi, sono partiti i lavori del raddoppio del sottopasso di via Baldaccio d’Anghiari ed alla caserma della Polizia Municipale di via Fabio Filzi e che entro febbraio ripartono i lavori della rotatoria di via Fiorentina, quelli per la pista ciclabile a Pratantico e presto partiranno i lavori per una nuova rotatoria a Santa Maria delle Grazie.

Anche l’Assessora Tanti non poteva e non voleva rinunziare a tutte queste partenze e ripartenze e, nel suo profilo FB, ha titolato: “Una giornata di corsa in una Arezzo che sta ripartendo“.

Non c’e’ niente da fare, siamo alla vigilia di un altro Natale – il settimo con questi governanti – e, per citare Pessoa, siamo alla vigilia del non partire mai !!

Di sicuro, invece, e’ ripartito il Covid-19 con la variante Omicron e di sicuro sta ripartendo per gli States il Primo Cittadino.

E di sicuro anche gli Aretini, nel mezzo di questo parti e riparti, stanno ripartendo: di capo.