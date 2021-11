Sansepolcro: scontro auto moto, ferito giovane centauro. Cavriglia, investita settantenne

By Redazione

Investimento pedone

A Cavriglia in via Fanfani alle ore 15.53 un pedone, donna di 70 anni, è stato investito da un’auto. Sul posto Ambulanza ed automedica del Valdarno.

La donna ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale del Valdarno.

Scontro auto-moto

Alle ore 16.26 a Sansepolcro in via Bartolomeo della Gatta, si è verificato uno scontro auto moto.

Il motociclista, uomo di 22 anni di Sansepolcro, è stato sbalzato di 3-4 metri.

Sul posto ambulanza BLSD e Automedica di Sansepolcro, i Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo con attivazione del Trauma Team.