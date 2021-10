90′ + 5′ – Follonica Gavorrano-Arezzo 4-1.

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – Muzzi conquista una punizione dal vertice sinistro dell’area.

81′ – Saltano ovviamente gli schemi in questo frangente della partita.

73′ GOL AREZZO: Muzzi al termine di un’azione personale batte Ombra dal limite.

66′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: bordata di Mugelli che firma la sua doppietta personale.

62′ – Si infortuna Cutolo, entra Muzzi.

60′ – Fuori Foggia e Lomasto per Cutolo e Memushi.

57′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: Mugelli sfrutta una incertezza difensiva arriva a tu per con Colombo, lo salta e appoggia in rete.

56′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: Lo Sicco dai 30 metri su punizione batte Colombo con un tiro potente.

50′ – Entra Pisanu per Sicurella.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Esce Mancino per Marras.

45′ – Termina qui il primo tempo con il Follonica Gavorrano avanti per 1-0.

40′ – Ammonito Colombo ostruito al momento del rinvio e che quindi rinvia con le mani fuori area.

35′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: Mugelli mette al centro dove Arduini porta in vantaggio i suoi.

33′ – Ancora Colombo decisivo sulla punizione di Lo Sicco.

31′ – Punizione per il Gavorrano dal limite conquistata da Tascini.

28′ – Lancio di Aliperta per Sicurella che in area cade sul contrasto di Ombra. Ammonito il calciatore amaranto.

24′ – Ancora Sparacello per Strambelli che alza troppo la mira.

20′ – Sparacello manda dentro Strambelli che chiede un tocco con il braccio da parte di un difensore. L’arbitro lascia correre.

17′ – Sparacello appoggia per Strambelli che impegna Ombra.

13′ – Miracolo di Colombo sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Ampollini.

10′ – Tiro cross di Foggia, blocca Ombra.

8′ – Foggia ci prova dal limite, pallone fuori misura.

6′ – Lo schema non riesce e l’Arezzo si salva che deve fare i conti con la pressione dei maremmani.

5′ – Ammonito Lomasto per fallo su Tascini dal limite. Punizione pericolosa per il Follonica Gavorrano.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. Attenzione alle raffiche di vento che potrebbero influenzare certe giocate.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): 22 Ombra; 7 Grifoni (43′ st 18 Giannini), 5 Dierna, 27 Ampollini, 3 Coccia; 24 Arduini (25′ st 66 Rosini), 23 Lo Sicco, 20 Berardi; 11 Mugelli (28′ st 10 Rosati), 9 Tascini (21′ st 26 Fontana), 32 Giustarini (36′ st 2 Bruni).

A disposizione: 1 Nannelli, 6 Del Rosso, 14 De Paolis, 25 Fofana.

Allenatore: Marco Bonura.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 3 Mastino, 15 Lomasto (15′ st 44 Memushi), 5 Marchetti, 21 Ruggeri; 20 Mancino (1′ st 31 Marras D.), 8 Aliperta, 16 Sicurella (5′ st 6 Pisanu); 7 Strambelli; 9 Foggia (15′ st 10 Cutolo; 17′ st 24 Muzzi), 95 Sparacello.

A disposizione: 22 Balucani, 4 Panatti, 10 Cutolo, 11 Evangelista, 23 Campaner.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea (Luca Merlino di Asti – Nicolas Prestini di Pavia).

RETI: pt 35′ Arduini; st 11′ Lo Sicco, 12′ Mugelli, 21′ Mugelli, 28′ Muzzi.

Note – Spettatori: 900 circa. Recupero: 0′ + 5′. Angoli: 7-4. Ammoniti: pt 5′ Lomasto, 12′ Mariotti, 28′ Sicurella, 40′ Colombo; st 13′ Ampollini, 34′ Pisanu.