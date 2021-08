Arrestato quarantenne trovato dai carabinieri con 5 dosi di cocaina

I militari della stazione carabinieri di Badia Prataglia, nel primo pomeriggio di ieri, hanno fermato e controllato un 40enne italiano, nel corso dell’ispezione lo hanno trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dosi, nascosta all’interno della sua auto.

La cocaina è stata sequestrata e l’uomo rassegnato, ha cercato di giustificare la circostanza in qualche modo, già in altre occasioni era stato trovato in possesso di droga e segnalato alla prefettura di Arezzo, stavolta per la quantità e le circostanze è scattato l’arresto e la messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.