Tamponamento a catena in A1, tre feriti lievi

Incidente attorno alle 14 in autostrada, direzione nord in prossimità del casello Valdarno.

8 i veicoli coinvolti in un tamponamento.

Sono stati allertati i mezzi di soccorso medico e l’elicottero Pegaso 2.

L’incidente si è però rivelato di lieve entità.

Tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia per accertamenti.

Due in codice verde e una in codice giallo.