Anziano colto da malore viene derubato poi ricattato, arrestati due estorsori,

Brutta avventura per un 76enne che nel pomeriggio di lunedì, forse a causa delle alte temperature, mentre si trova a passeggiare per i giardini dei “Porcinai”, viene colto da improvviso malore tale da farlo accasciare a terra privo di sensi.

Qualcuno, privo di qualsiasi scrupolo, se ne approfitta e lo deruba del portafoglio, contenente 100 euro, del telefono cellulare, libretto assegni e documenti.

Una volta che l’uomo riprende conoscenza, l’amara sorpresa e avvisa i figli di quanto accaduto.

Il giorno dopo il figlio del derubato viene contattato telefonicamente da un soggetto, con evidente accento straniero, che gli propone la restituzione della refurtiva, chiedendo quindi un incontro nei pressi della stazione ferroviaria.

A questo punto il figlio contatta immediatamente la Polizia di Stato che, sospettando che potessero essere chiesti dei soldi in cambio della restituzione, organizza un servizio in borghese nei pressi del luogo indicato per lo scambio, mentre le Volanti rimangono nei paraggi, per stroncare ogni eventuale tentativo di fuga.

Sono le 18,00 in punto, quando come da accordi, al cospetto del figlio si presentano , A.I. 43 anni e M.W. 39 anni, entrambi di origine pakistana e con precedenti specifici, che senza convenevoli, dopo aver mostrato la refurtiva chiedono in cambio 200 euro.

La richiesta non sfugge agli agenti della Squadra Mobile, appostati nelle vicinanze, che intervengono prontamente bloccano e arrestano i due malviventi.