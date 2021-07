Presentato al Teatro Petrarca di Arezzo “FEMINA”, il Docufilm sull’imprenditoria femminile 

By Ufficio Stampa

Realizzato dalla Fondazione Arezzo Innovazione in partenariato con la Camera di Commercio Arezzo-Siena, il Docufilm è stato finanziato nell’ambito del Progetto FEMINA – “Programma Interreg Europe”.

Il video racconta il percorso di vita ed aziendale di alcune delle imprenditrici più rappresentative della provincia di Arezzo; donne che con il loro impegno hanno raggiunto livelli di eccellenza in ambito internazionale contribuendo a fare la storia del nostro tessuto economico locale.

In occasione della serata, che ha visto la partecipazione di professionisti, imprese, associazioni di categoria e istituzioni, ha portato i suoi saluti il Segretario Generale f.f della Camera di Commercio Arezzo-Siena Marco Randellini.

Una riflessione sulle tematiche legate all’ accesso dell’imprenditoria femminile nei settori high tech, il ruolo della digitalizzazione e delle nuove tecnologie come elemento imprescindibile per fare impresa e il brillante contributo che la nostra realtà imprenditoriale ha saputo e sa offrire, con segni distintivi legati a tradizione e innovazione.

Per il Presidente della Fondazione Arezzo Innovazione Fabio Badii “questo docufilm è il giusto riconoscimento per il lavoro che otto donne imprenditrici, ognuna leader nel proprio settore, hanno saputo offrire al nostro territorio con determinazione, tenacia ma anche con umiltà”.

“Un omaggio a queste eccellenze dunque, ma anche la voglia di realizzare una memoria storica per le nuove generazioni perché noi viviamo un momento particolare,oggi la pandemia ieri la globalizzazione; adesso più che mai si decidono i destini delle generazioni future, adesso più che mai le giovani donne hanno bisogno di un riferimento etico, sociale, motivazionale. Spero che questo video possa essere da stimolo per le nostre giovani che grazie all’ esempio delle intervistate si sentano incoraggiate ad intraprendere con entusiasmo la loro attività imprenditoriale”.

“Il Docufilm é altresì una grande occasione di promozione e visibilità per le eccellenze della nostra Provincia e per il nostro territorio in tutta Europa”.

Dopo la proiezione l’evento è proseguito con un cena di gala in Piazza Grande, dove gli invitati sono stati accolti nella esclusiva location della Terrazza della Fraternita dei Laici.

Il progetto FEMINA continuerà con un percorso di formazione per giovani aspiranti imprenditrici sulle tematiche legate all’industria 4.0. Un corso innovativo e altamente specializzato che la Fondazione Arezzo Innovazione e la Camera di Commercio Arezzo-Siena offriranno alle partecipanti allo scopo di fornire gli strumenti adeguati per affrontare preparate il mondo del lavoro nei settori ad alta tecnologia.

Una sensibilizzazione sul “mondo digitale”grazie alla quale le giovani avranno anche l’opportunità di essere affiancate da imprenditrici di successo che faranno loro da mentor.

FEMINA è un progetto europeo che vede coinvolto un partenariato costituito da enti ed università di vari paesi europei (Norvegia, Spagna, Grecia, Romania, Svezia e Paesi Bassi) attraverso questi canali e attraverso le attività previste dal programma Interreg Europe le nostre iniziative locali stanno divenendo buone pratiche riconosciute a livello internazionale.

Con questa iniziativa la Fondazione Arezzo Innovazione amplifica il proprio campo di attività con progetti ed azioni a forte impatto sul territorio in beneficio dello sviluppo del comparto economico ed imprenditoriale della Provincia di Arezzo.