Il Tennis Giotto festeggia la promozione nella B2 femminile

Storica promozione per il Tennis Giotto: la prima squadra femminile ha vinto i Play Off di serie C ed ha così festeggiato la salita in B2.

Il traguardo è arrivato al termine di un’annata impeccabile con sette vittorie in sette incontri giocati e permetterà al circolo aretino di essere presente con le sue ragazze nell’importante campionato nazionale per la prima volta in quasi quarant’anni di attività. Mai, infatti, il Tennis Giotto era stato in B con una formazione femminile, ma la programmazione impostata dalla società e la crescita di un gruppo di atlete particolarmente competitivo ha permesso ora di raggiungere questo importante traguardo.

Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti, Alessia Duchi, Sofia Macis, Matilde Mariani, Nora Niedmers, Sofia Scatola e Gaia Squarcialupi, guidate dal maestro Jacopo Bramanti, sono le ragazze scese in campo con l’obiettivo di centrare una promozione che era già stata sfiorata nel 2020.

La vittoria del girone iniziale di serie C a punteggio pieno è valsa l’accesso alla fase regionale dei Play Off dove il Tennis Giotto ha superato con un risultato complessivo di 7-1 il Tc Prato, meritando l’accesso alla successiva fase nazionale con il Tennis Villa Carpena di Forlì. La gara d’andata in trasferta aveva visto le aretine porre una seria ipoteca sulla salita in B2 in virtù del successo per 4-0, con la festa che è poi scattata nel match di ritorno con un 3-0 propiziato dalle affermazioni nei singoli di Mariani per 6-0 e 6-1, di Squarcialupi con un doppio 6-4 e di Niedmers con un doppio 6-0.

La finalissima è terminata dunque con una vittoria per 7-0 che ha permesso di raggiungere il sogno della promozione e, soprattutto, che permetterà al Tennis Giotto di essere presente nella serie cadetta del 2022 con ben due formazioni: la squadra maschile giocherà in B1 e la squadra femminile in B2.

«La promozione – commenta Bramanti, – era un traguardo su cui lavoravamo da tempo: ci congratuliamo con tutte le nostre ragazze che, per la prima volta, sono riuscite a concretizzare il grande obiettivo di portare una squadra femminile del Tennis Giotto in serie B, dimostrando il valore di una formazione giovane che fa affidamento anche su atlete cresciute nel vivaio.



A partire dal 2022 potremo godere della grande soddisfazione di essere presenti nel campionato nazionale cadetto con i maschi e con le femmine, andando così a dare ulteriore lustro a un movimento sportivo solido e capace di raggiungere bei risultati a tutti i livelli, dal settore giovanile alle squadre senior».