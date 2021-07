Il Tennis Giotto vince il titolo regionale con la squadra Under14

Il Tennis Giotto è campione toscano con la squadra maschile Under14.

Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Flavio Valois sono i tre ragazzi del circolo aretino che, di vittoria in vittoria, hanno meritato lo scudetto regionale e hanno così guadagnato l’accesso alla fase di macroarea che a settembre definirà le migliori otto formazioni di tutta la penisola che potranno contendersi il tricolore nelle finali nazionali.

Il successo è arrivato al termine della finale contro lo Sporting Club Montecatini dove il Tennis Giotto si è imposto per 2-1, con Ciurnelli che ha superato per 6-3 e 6-0 Lorenzo Balducci, con Valois che si è arreso per 6-3 e 7-5 a Matteo Gribaldo e con la coppia Ciurnelli-De Vizia che ha realizzato il punto decisivo nel doppio contro Balducci-Gribaldo con i punteggi di 6-1 e 6-3.

Questa affermazione permette al Tennis Giotto di festeggiare almeno un titolo toscano per l’undicesima stagione consecutiva ma, soprattutto, rappresenta un’ulteriore consacrazione di un gruppo di tennisti particolarmente competitivo.

Ciurnelli e De Vizia, nati nel 2008, avevano infatti vinto nel 2020 il titolo italiano a squadre nella categoria Under12 e ora sono riusciti a confermarsi anche al primo anno nella categoria superiore insieme a Valois del 2007, al termine di un cammino impeccabile in cui in precedenza avevano superato il Tc Ponsacco per 3-0, il Tc La Fiorita per 2-0, il Ct Grosseto per 2-0 e in semifinale il Tc Prato per 2-0.

«L’Under14 maschile rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro settore giovanile – commenta il tecnico Alessandro Caneschi. – La vittoria del titolo toscano era il nostro primo obiettivo stagionale, ma ora saremo attesi da un impegno molto più duro come la fase di macroarea dove sfideremo le migliori dei diversi campionati regionali».

Il fine settimana è stato ulteriormente impreziosito dalla netta affermazione della prima squadra femminile nella finale nazionale dei Play Off di serie C.

Le atlete del Tennis Giotto hanno trionfato per 4-0 nell’incontro di andata in trasferta sul campo del Tennis Villa Carpena di Forlì in virtù delle belle affermazioni di Matilde Mariani per 6-1 e 6-3, di Gaia Squarcialupi per 7-6 e 6-1, di Nora Niedmers per 6-3 e 6-0 e di Mariani-Squarcialupi nel doppio per 6-3 e 6-2, mettendo così una seria ipoteca sulla promozione in serie B2.

La sfida decisiva è in programma domenica 11 luglio, a partire dalle 10.00, sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi, con la squadra aretina che dovrà ottenere un solo punto tra singoli e doppi per festeggiare l’ambito salto di categoria al termine di una stagione finora impeccabile con sei vittorie in tutte le sei gare disputate tra campionato e Play Off.