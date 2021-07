Carabinieri: fine settimana di controlli in tutta la provincia, 1 arresto e 2 denunce

Nel fine settimana, il primo del mese di luglio, sono stati intensificativi i servizi di prevenzione in tutto il territorio della provincia di Arezzo, infatti il Comando Provinciale, al fine di far garantire al cittadino la vicinanza dell’Arma, ha disposto una massiccia presenza di pattuglie coadiuvate dai reparti speciali sia a terra, che dall’alta con l’utilizzo di un elicottero che ha monitorato le arterie viarie più importanti ed interessate da un costante e massiccio flusso di veicoli.

Particolare attenzione è stata posta anche alle aree periferiche e di campagne, più frequentate in questo periodo dai turisti italiani e stranieri, per sfuggire al caldo delle città; oltre alla partecipazione di pattuglie in occasione di vari eventi sportivi e commemorazioni ufficiali.

Nelle giornate di sabato e domenica sono state impegnate 163 pattuglie e quasi 350 carabinieri, che hanno controllato 715 veicoli, tra autovetture e motociclette ed identificato quasi 1000 persone, elevando sanzioni al codice della strada e per fortuna pochissime violazioni della normativa anti covid 19.

Inoltre, dal punto di vista repressivo sabato mattina è stato arrestato da personale del Nucleo Investigativo un cittadino extracomunitario irregolare in Italia, ma dimorante in Arezzo che individuato in un’abitazione di questo centro è stato in seguito associato in carcere, dove dovrà scontare una pena definitiva di 9 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti; mentre nel pomeriggio sono stati deferiti in stato di libertà, da militari di San Giovanni Valdarno un uomo per una tentata rapina aggravata di alcune bevande in un esercizio commerciale ed a Rassina un altro soggetto di nazionalità marocchina per evasione dagli arresti domiciliari.

L’intera giornata di domenica è stata tranquilla dal punto di vista dei reati, ma ha visto i carabinieri disbrigare molte richieste di intervento giunte al 112 per schiamazzi, liti ed assembramenti, tutti eventi conclusisi con l’identificazione dei soggetti e l’allontanamento delle persone coinvolte, senza che vi fossero problemi gravi.